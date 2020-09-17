Гороскоп на 17 сентября: Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит - едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Овна есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Телец

Сегодня Телец имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Тельца находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Телец может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Близнецы

Сегодня сила Близнецов - в близких людях, готовых их поддержать. Если они обратятся за поддержкой к родственникам и друзьям, то получат от них помощь даже больше, чем ожидали. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Близнецы сегодня затеют со своими близкими, принесет им не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Рак

Сегодня Рак может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Рак сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Рак не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Лев

Сегодня Льва ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Лев вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Лев может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Льву стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Дева

Сегодня Дева может стать законодательницей тенденций! Ее энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ей внимание окружающих, которые будут жадно ловить ее слова. Дева готова заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Девы, захочется носить, а озвученные ей идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Дева без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Весы

Сегодня Весам не стоит рваться на первые роли, это у них все равно не получится. Им будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Весы захотят продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Весов - помогать тем, кто нуждается в них. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Скорпион

Сегодня Скорпион должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Скорпион не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Скорпионом новые дороги и новые возможности.

Стрелец

Сегодня у Стрельца откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Стрельцу оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Стрелец будет полностью открыт для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Козерог

Сегодня социальная энергия Козерога достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Козерога, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Козерог сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Водолей

Сегодня Водолей в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу - Водолей действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Водолей будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Рыбы

Сегодня жизнь предоставит Рыбам немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них они сумеют воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Рыб расслабленным настроем и некоторой медлительностью - они могут просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Рыбы хотят схватить за хвост свою удачу, им следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!