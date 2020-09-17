Как извлечь пользу из новолуния в сентябре

17 сентября в 15:01 по бакинскому времени наступает новолуние, которое будет проходить в знаке Девы и обещает настроить нас на продуктивную волну.

"Новолуния - почти всегда хорошее время для запуска новых проектов или подготовки почвы для будущих свершений, и для сентябрьского новолуния это особенно актуально, так как оно будет с удвоенной силой помогать нам в достижении наших целей", - отмечает астролог Нина Кан.

"Находясь под влиянием земной Девы, новолуние в сентябре обеспечит нас двойной энергией этого знака, известного дотошным отношением к деталям и дисциплинированностью, - рассказывает Нина Кан. - У представителей всех знаков зодиака будет возможность приблизиться к своим целям, научившись анализировать ситуацию и расставлять все точки над i, прежде чем приступать к реализации планов".

Иными словами, нам всем необходимо стать более организованными, дисциплинированными и мотивированными, если мы хотим использовать сентябрьское новолуние наиболее эффективно.

Так что если вы давно хотели записаться в спортзал, начать изучать французский или запустить собственный бизнес, пора составить подробный план действий и начать двигаться к цели.

"Новолуние в Деве поможет справиться с эмоциональным хаосом, вызванным полнолунием в Рыбах в начале сентября, - объясняет астролог Шерин Кэмпбелл. - Во время полнолуния мы столкнулись с мыслями и привычками, которые больше не играют нам на руку, а теперь мы можем двигаться вперед, отбросив балласт в виде неуверенности в себе, негативных мыслей и скептического отношения к своим достоинствам".

По словам Кэмпбелл, хорошая новость заключается еще и в том, что новолуние в сентябре будет проходить под благотворным влиянием Сатурна, Плутона и Юпитера.

"Сатурн обеспечит надежность и стабильность. Плутон усилит энергию трансформации, которая позволит нам достичь более высоких результатов. Наконец, Юпитер расширит наши возможности и приумножит все, что мы решим создать, - отмечает Кэмпбелл. - Это новолуние до краев наполнено поддерживающей нас энергией!"

Астролог Нина Кан советует сосредоточиться на реальных действиях, которые вы можете предпринять, чтобы выстроить надежный маршрут к своим целям. Важно двигаться к финишу постепенно, сфокусировавшись на деталях и преодолевая трудности. Если вы будете представлять лишь общую картину, мечта может показаться вам недосягаемой и вы потеряете мотивацию. Если же вы разобьете большую задачу на несколько маленьких, то быстрее доберетесь до нужной точки.

Как предупреждает астролог, под влиянием Девы мы можем стать чрезмерно самокритичными, поэтому важно не поддаваться негативным мыслям и легче смотреть на вещи - не все может идти по плану, однако способность не терять мотивацию и готовность учиться на ошибках поможет добиться того, чего вы хотите.

Нина Кан также отмечает, что новолуние в Деве - это благоприятное время для того, чтобы заняться своим здоровьем: скорректировать рацион, усовершенствовать режим тренировок, разобраться с психологическими проблемами или, например, найти баланс между работой и личной жизнью - изменения, которые вы внесете в эти сферы сейчас, обещают сохраниться в будущем.

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