https://news.day.az/unusual/1272184.html Названы улучшающие сон продукты
Названы улучшающие сон продукты
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые улучшаю качество сна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В такой еде содержится мелатонин - гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга.
По словам доктора, при недостатке такого гормона стоит добавить в рацион яйца, вишню, твердый сыр, орехи, мед, оливки и брокколи.
Если мелатонин вырабатывается правильно, что артериальное давление снижается ночью примерно на 15%.
Мясников отмечает, что к снижению мелатонина приводит яркий свет, в том числе от гаджетов. Чтобы нормализовать сон, необходимо не пользоваться устройствами за четыре часа до него.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре