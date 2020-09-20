Названы улучшающие сон продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые улучшаю качество сна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В такой еде содержится мелатонин - гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга.

По словам доктора, при недостатке такого гормона стоит добавить в рацион яйца, вишню, твердый сыр, орехи, мед, оливки и брокколи.

Если мелатонин вырабатывается правильно, что артериальное давление снижается ночью примерно на 15%.

Мясников отмечает, что к снижению мелатонина приводит яркий свет, в том числе от гаджетов. Чтобы нормализовать сон, необходимо не пользоваться устройствами за четыре часа до него.