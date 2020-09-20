Длинная шея оказалась смертельно опасна для жирафов

В южноафриканском природном парке Роквуд обнаружили двух жирафов, убитых молнией.

Правда, напрямую молния попала только в одно животное - пятилетнюю самку. Удар пришелся в один из ее оссиконов - похожий на рог и покрытый шерстью выступ на голове. Тело второго жирафа было обнаружено неподалеку, и убит он был, по всей видимости, той же самой молнией - либо боковой вспышкой, когда разряд передается по воздуху, либо шаговым напряжение через землю. Оба животных принадлежали к одному и тому же стаду из восьми особей, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Произошедший инцидент очень заинтересовал сотрудника парка Циску Шейджена, который попытался выяснить, насколько вообще длинная шея жирафов может служить фактором повышенного риска при поражении молнией. Однако ему не удалось найти никаких научных исследований на данную тему, кроме указаний, что удар молнии, как правило, приходится в наиболее высокие объекты. И кроме того, в научной литературе обнаружилось крайне мало информации о попадании молний в животных за исключением представителей вида Homo sapiens по которым имеется достаточно детальная статистика - в год молния убивает порядка 24 тысяч человек.

Решив восполнить данный пробел, Шейджен опубликовал в African Journal of Ecology собственную статью с описанием произошедшего в Роквуде случая, а также на основе наблюдений за изменениями в поведении жирафов во время дождя предположил, что теоретически у них может существовать некий эволюционный механизм, снижающий риск попадания молнии - например, жирафы могли бы во время грозы пригибать шею или же приближаться к деревьям, которые являются более высокими объектами.

Однако в случае роквудских жирафов никаких подобных механизмов не наблюдалось - оба животных во время грозы, ставшей причиной их смерти, находились на совершенно открытом пространстве, из чего Шейджен делает вывод, что длинная шея все же является фактором риска для животных.