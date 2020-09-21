Какие обряды и ритуалы можно провести в день осеннего равноденствия - 22 сентября.

Ритуал на любовь

Одинокие люди в день осеннего солнцестояния могут совершить простой ритуал для привлечения в свою жизнь суженого. Для этого необходимо создать пару - приобрести мелкий предмет быта (вроде подушки, зубной щетки, расчески, мочалки, персональной кружки и т. д.) специально для потенциального возлюбленного и с мыслями о нем. Укладывая вещь на ее место, приговаривайте: "Пару составляю, любовь обретаю".

Ритуал на успех

В день осеннего солнцестояния было большой удачей найти камень баланса - камень, с которым у вас установится особая связь, и который будет приносить вам успех в делах. Как же его найти? Это крайне спорный и противоречивый момент: камень баланса нельзя выискивать намеренно. Но если вы случайно столкнулись взглядом или просто заприметили на своем пути какой-то камушек, постарайтесь сконцентрировать на нем свою энергетику. Если он покажется вам знакомым и значимым, подуйте на камень, поблагодарите Вселенную за такую удачу и прячьте в карман после произнесения заговора: "Гармония ночи, гармония дня в камне слились для меня". В минуты сомнений или когда вам необходима удача, трите камень баланса в руке - он поможет найти вам верное решение.

Удачу также можно привлечь, угощая друзей, коллег и близких яблоками.

Ритуал на здоровье

Прелесть этого ритуала заключается в его простоте. В народе издавна верили, что вода в день осеннего равноденствия приобретает целебные свойства. Дабы сохранить свою красоту и здоровье, ею умывались до восхода солнца. Детей же купали прямо на пороге дома - это важное условие давало дополнительную защиту для малышей от сглаза. В особом почете была "живая" вода - родниковая.

Ритуалы на богатство

Для того чтобы приумножить свое богатство и достичь финансового успеха в день осеннего равноденствия прибегали к различным ритуалам, которые несложно повторить и в наши дни. Например:

1. Трижды пересчитать все свои сбережения, затем написать на бумажке сумму, которую желаете обрести к следующему равноденствию. Записку эту положите в кошелек и храните до марта.

2. Достаньте все деньги из кошелька (и бумажные, и монетки). Затем кладите их обратно по одной и приговаривайте: "Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".

3. Создайте "рог изобилия": в вазу или корзинку выложите свежие осенние овощи и фрукты. "Рог" поместите на обеденный стол со словами: "Да прибудет в доме моем изобилие, в кошельке моем богатство, на дворе моем достаток". Важно, чтобы каждый из членов семьи в день осеннего равноденствия съел оттуда хоть что-нибудь. Еще лучше - если вам удастся угостить осенними плодами гостей. Следите за тем, чтобы ваш рог изобилия не пустовал: на протяжении дня овощи и фрукты можно подкладывать на освободившееся место.

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