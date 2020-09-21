Какие продукты на самом деле не дают нам похудеть

Раскрываем правду и разрушаем мифы о средствах, которые ускоряют или замедляют обмен веществ.

Жесткие диеты

Диета с минимумом калорий может замедлить обмен веществ, потому что организм начинает разрушать мышцы, чтобы получить энергию, которую вы не даете ему с пищей. Это называется "режим голодания".

Пищевые добавки

В них часто содержатся ингредиенты вроде чили, которые подстегивают термогенез. Но их количества может быть недостаточно, чтобы привести к заметному ускорению обмена веществ.

Кокосовое масло

В нем содержатся­ среднецепочечные ­триглицериды - жирные кислоты, которые повышают уровень метаболизма. Согласно одним исследованиям, кокосовое масло помогает похудеть. Согласно другим, оно слишком калорийно.

Холодная вода

Чтобы согреть воду до температуры тела, организм действительно тратит ­некоторое количество энергии - увы, недостаточное, чтобы говорить хоть о какой‑то пользе.

Кофе

Кофеин серьезно ускоряет метаболизм на период до трех часов. Поэтому атлеты принимают его перед гонкой, чтобы повысить выносливость. Откажитесь от сладких напитков с кофеином - они слишком калорийны.

Зеленый чай

Исследования показывают, что 2-3 чашки зеленого чая помогают сжечь дополнительные 80 ккал. Все благодаря катехинам - флавоноидам, которые к тому же полезны для сердца.

Белковая пища

Переваривание пищи - часть метаболического процесса. Чем больше усилий организму надо приложить, чтобы переварить продукт, тем больше калорий он тратит. На белок уходит больше энергии, чем на углеводы и жиры.

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