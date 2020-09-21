Какие продукты на самом деле не дают нам похудеть
Раскрываем правду и разрушаем мифы о средствах, которые ускоряют или замедляют обмен веществ.
Жесткие диеты
Диета с минимумом калорий может замедлить обмен веществ, потому что организм начинает разрушать мышцы, чтобы получить энергию, которую вы не даете ему с пищей. Это называется "режим голодания".
Пищевые добавки
В них часто содержатся ингредиенты вроде чили, которые подстегивают термогенез. Но их количества может быть недостаточно, чтобы привести к заметному ускорению обмена веществ.
Кокосовое масло
В нем содержатся среднецепочечные триглицериды - жирные кислоты, которые повышают уровень метаболизма. Согласно одним исследованиям, кокосовое масло помогает похудеть. Согласно другим, оно слишком калорийно.
Холодная вода
Чтобы согреть воду до температуры тела, организм действительно тратит некоторое количество энергии - увы, недостаточное, чтобы говорить хоть о какой‑то пользе.
Кофе
Кофеин серьезно ускоряет метаболизм на период до трех часов. Поэтому атлеты принимают его перед гонкой, чтобы повысить выносливость. Откажитесь от сладких напитков с кофеином - они слишком калорийны.
Зеленый чай
Исследования показывают, что 2-3 чашки зеленого чая помогают сжечь дополнительные 80 ккал. Все благодаря катехинам - флавоноидам, которые к тому же полезны для сердца.
Белковая пища
Переваривание пищи - часть метаболического процесса. Чем больше усилий организму надо приложить, чтобы переварить продукт, тем больше калорий он тратит. На белок уходит больше энергии, чем на углеводы и жиры.
glamour.ru
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