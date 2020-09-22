Названы подходящие для жизни места в Солнечной системе

В Бирмингемском университете Британии ученые определили самые подходящие для жизни места в Солнечной системе. Об этом сообщает BGR, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты выбрали небесные тела, условия которых позволяют существовать воде в жидкой форме и биологическим активным веществам.

Так на Марсе было найдено озеро под слоем льда на южном полюсе, а в атмосфере планеты много метана. Этот газ могут производить живые организмы. Ученые отмечают, что на красной планете жизнь и возможна, то только в виде микробов.

В недрах спутника Юпитера Европы находится жидкий океан. Поверхность его покрыта льдом, но сквозь него пробиваются гейзеры. Геологическая активность в свою очередь говорит в пользу существование гидротермальных источников.

Спутник Сатурна Энцелад похож на Европу. У выходящих из-под его ледяной поверхности гейзерах зафиксировано наличие органических молекул. Второй спутник планеты - Титан также может быть местом зарождения жизни.

У него толстая азотная атмосфера со сложными органическими веществами. Также на спутнике есть водоемы из жидкого метана.

Криовулканы на его поверхности извергают жидкую воду вместо лавы. Температура на Титане минус 180 градусов Цельсия, но некоторые ученые предполагают, что там может развиться жизнь, отличающаяся от земной.