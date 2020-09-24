Терапевт назвала лучшее время для засыпания осенью

Лучшее время для засыпания осенью - это 9-10 часов вечера, утверждает врач-терапевт Ирина Ярцева.

Специалист назвала лучший режим сна осенью, уточнив конкретное время, оптимальное для отхождения ко сну в это время года, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Специалист заметила, что многим людям хорошо известно: спать ночью полезно примерно восемь часов. Однако, подчеркнула терапевт, важно не просто спать необходимое количество часов - большое значение имеет то, в какое время человек засыпает.

По словам Ярцевой, гормональная система человека зависит от светового дня и окружающих шумов. По этой причине засыпание осенью, когда световой день заканчивается значительно раньше, чем летом, - тоже должно быть более ранним. Октябрь, ноябрь и декабрь являются в этом плане самым сложным периодом, когда темнота начинается слишком рано. С ее наступлением должен координироваться и наш сон, что для организма естественнее и лучше.

"Осенью особенно важно ложиться спать в 9-10 вечера. На первый взгляд рано, но это лишь вопрос привычки ‒ приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра. В таком режиме человек будет высыпаться, иметь высокую работоспособность, хороший сон, крепкую нервную систему, будет лучше защищен от болезней", - объяснила терапевт.

