В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире

В Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика. Об этом сообщает Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Необычную головоломку презентовали в Токио. Алюминиевый кубик Рубика весит всего 2 грамма.

Этот кубик является самым маленьким в мире. Его презентовали в честь 40-летия его первого появления в стране. За первый год в Японии продали четыре миллиона экземпляров кубиков Рубика.

Длина грани игрушки составляет 9,9 миллиметра. Головоломку разработала японская компания MegaHouse Corp. Стоимость одной игрушки составляет 1880 долларов США.