https://news.day.az/unusual/1273446.html В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире - ФОТО
В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире - ФОТО
В Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика. Об этом сообщает Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Необычную головоломку презентовали в Токио. Алюминиевый кубик Рубика весит всего 2 грамма.
Этот кубик является самым маленьким в мире. Его презентовали в честь 40-летия его первого появления в стране. За первый год в Японии продали четыре миллиона экземпляров кубиков Рубика.
Длина грани игрушки составляет 9,9 миллиметра. Головоломку разработала японская компания MegaHouse Corp. Стоимость одной игрушки составляет 1880 долларов США.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре