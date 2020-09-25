Названа опасность хурмы

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано есть хурму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, этот плод нельзя есть людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, так как в нем содержится большое количество танина и растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник.

"В частности, таниновые кислоты снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику даже у здоровых людей. Не рекомендуется включать хурму в детский рацион, в особенности если ребенок страдает запорами", - пояснила специалист "АиФ".

Она добавила, что из-за большого числа сахаров, которые есть в хурме, ее также не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.