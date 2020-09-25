Девочка больше восьми лет питалась только чипсами и хлебом

10-летнюю девочку из английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, которая из-за редкой болезни больше восьми лет питалась только чипсами Pringles и жареным хлебом, приучили к другой еде при помощи гипноза. Об этом пишет издание Daily Mirror, Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До 18 месяцев рацион Марты Дэвис (Martha Davies) был таким же, как у других маленьких детей. "Потом она начала кричать и отпихивать еду от себя, - рассказывает ее мать. - Я была упорна, но она становилась все привередливее и привередливее". Вскоре девочка отказывалась от любой пищи, кроме чипсов Pringles и тостов из белого хлеба марки Warburton's Blue, и начинала давиться, когда ее пытались накормить обычным обедом.

Причиной необычного поведения Марты оказалась пищевая неофобия - расстройство психики, при котором непривычная еда вызывает патологический страх. Решить проблему помогла гипнотерапия. "После сеанса она начала грызть фрукты и овощи и за несколько недель попробовала 50 новых блюд", - утверждает мать девочки.