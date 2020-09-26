В Камбодже гигантская крыса получила золотую медаль за поиск мин

Африканская гигантская крыса по кличке Магава награждена престижной золотой медалью за поиск наземных мин, об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Отмечается, что за период "работы" самец ростом 70 сантиметров и весом 1,2 килограмма нашел 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже.

Магава был обучен благотворительной организацией Apopo, которая с 1990-х годов специально обучает животных для работы по поиску мин, после года тренировок животные проходят сертификацию.

Крысы могут обнаруживать химическое соединение во взрывчатке, как только они находят подозрительный предмет, то царапают верхнюю часть, при этом легкий вес крысы позволяет не подорваться на нем.

По некоторым данным, в Камбодже установлено до шести миллионов наземных мин, заложенных во время гражданской войны в 70-80 гг. прошлого века.