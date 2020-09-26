Ученые рассказали, как правильно кормить кошек

Кошек следует кормить раз в день, сообщают специалисты из Гуэлфского университета в Канаде. Так они лучше контролируют голод и не набирают вес. Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследователи наблюдали за восемью домашними кошками, половину которых на протяжении 21 дня кормили один раз в день, а половине ту же порцию разделяли на четыре приема пищи. Оказалось, кошки, которым еду насыпали только раз в день, имели более высокий уровень гормонов, регулирующих аппетит. По словам исследователей, это говорит об удовлетворенности животных. Они также сжигали запасы жира и усваивали больше белка для наращивания мышц.

Исследователи сравнивают такой режим питания с тем, который наблюдается у кошачьих в дикой природе - разделавшись с добычей, они не бросаются искать новую, а какое-то время остаются голодными. Они планируют изучить эффект на большем количестве домашних кошек.