Нобелевский комитет огласил лауреатов в области химии

Нобелевская премия по химии 2020 года присуждена американке Дженнифер Дудна и француженке Эммануэль Шарпантье за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9. Об этом в среду, 7 октября, сообщил оргкомитет Нобелевской премии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Шарпантье представляет берлинский отдел Института вирусологии им. Макса Планка. Она в 2011 году обнаружила ранее неизвестную молекулу транс-активирующую РНК CRISPR/Cas, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

После этого французская микробиолог начала сотрудничество с биохимиком Дженнифер Дудна из Калифорнийского университет в Беркли.

Вместе они доказали, что технология генетических ножниц позволяет управлять ДНК вирусов и разрезать любую молекулу ДНК в определенном месте.

Эта технология сегодня известна как CRISPR/Cas9 и с ее помощью ученые уже смогли вывести растительные культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе.

Сейчас ученые-медики проводят клинические исследования новых методов лечения рака, ВИЧ и других заболеваний, в том числе с помощью CRISPR/Cas9.