Ученые научились делать пластик из кожуры апельсинов и остатков свеклы

Новая технология, разработанная в Центре технических исследований Финляндии VTT, позволяет использовать пектинсодержащие сельскохозяйственные отходы, такие как кожура цитрусовых и жом сахарной свеклы, в качестве сырья для биопластиков на основе ПЭФ - полиэтиленфураноатов, сообщает Day.Az со ссылкой на "Хайтек".

ПЭТ (полиэтилентерефталат) и другие полиэфиры широко используются в пищевой упаковке, пластиковых бутылках и текстильных изделиях. Годовое производство продукции из ПЭТ составляет 30 миллионов тонн. Технология, разработанная в Финляндии, позволяет заменить пластики на основе ПЭТ - полиэтилентерефталата. Углеродный след пластиковых бутылок можно снизить на 50 процентов при замене исходного материала ПЭТ полимерами ПЭФ (полиэтиленфураноата).

Более того, барьерные свойства пластиков ПЭФ лучше, чем полиэтилентерефталата. А, значит, пищевые продукты будут дольше храниться. ПЭФ - это полностью перерабатываемый и возобновляемый высококачественный пластик.

"В ближайшем будущем вы можете покупать апельсиновый сок в бутылках, сделанных из апельсиновой корки. Новая технология VTT обеспечивает круговой подход к использованию пищевых отходов для производства высококачественного упаковочного материала для пищевых продуктов и в то же время снижает выбросы парниковых газов", - говорит профессор практики Хольгер Пёлер из VTT.

У технологии VTT есть преимущества при производстве пластмасс ПЭФ на биологической основе. В процессе используется стабильный промежуточный продукт для производства 2,5-фурандикарбоновой кислоты, одного из мономеров ПЭФ. Кроме того, использование отходов, содержащих пектин, открывает новые возможности для круговой экономики пластмасс.