https://news.day.az/unusual/1297633.html Стало известно, что просят взрослые в письмах к Деду Морозу
Стало известно, что просят взрослые в письмах к Деду Морозу
В пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, что просят в письмах взрослые. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Письма Деду Морозу приходят круглый год. Весной и летом - чуть меньше, а осенью и зимой, в преддверии Дня рождения Деда Мороза и Нового года, количество писем увеличивается", - отметили в пресс-службе.
Всего волшебнику на почту в Великом Устюге пришло почти 4 млн писем от детей и взрослых со всего мира.
Если дети мечтают о новых игрушках и гаджетах, то взрослые хотят хорошую работу, семью и здоровье себе и родным.
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