Стало известно, что просят взрослые в письмах к Деду Морозу

В пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, что просят в письмах взрослые. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Письма Деду Морозу приходят круглый год. Весной и летом - чуть меньше, а осенью и зимой, в преддверии Дня рождения Деда Мороза и Нового года, количество писем увеличивается", - отметили в пресс-службе.

Всего волшебнику на почту в Великом Устюге пришло почти 4 млн писем от детей и взрослых со всего мира.

Если дети мечтают о новых игрушках и гаджетах, то взрослые хотят хорошую работу, семью и здоровье себе и родным.