Оценен вред от оставленного у кровати на ночь смартфона

Эксперт оценил вред от оставленного у кровати на ночь смартфона. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с "Российской газетой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, нет никаких научных доказательств того, что длительное нахождение рядом с телефоном может навредить здоровью человека. Он подчеркнул, что в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2014 года говорится, что корреляция между повышенным риском развития различных заболеваний и использованием смартфона не была найдена. Таким образом эксперт сделал вывод, что нет ничего плохого в том, чтобы хранить гаджет у кровати.

Кузьменко также советует долго не смотреть в экран смартфона, лежа на кровати, так как это может навредить зрению. Помимо этого, специалист рекомендует не использовать телефон в течение часа до сна.

Ранее ученые Ланкастерского университета в Великобритании опровергли мнение, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя. В ходе исследования они выяснили, что само по себе время, проведенное за телефоном, никак не влияло на психическое здоровье участников.