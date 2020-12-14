Неправильное употребление стакана воды утром сравнимо с "бомбой замедленного действия"

Мы часто слышим о том, что выпивать стакан воды утром после пробуждения - это полезная привычка, которую всем стоит практиковать. Во время ночного сна организм теряет некоторый объем жидкости. Поэтому после пробуждения необходимо своевременно восполнять водный баланс. Кроме того, стакан воды уменьшает вязкость крови и стимулирует кровообращение, что благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Употребление стакана воды по утрам действительно очень важно для нашего организма, однако многие люди делают это неправильно. В таком случае они не только не укрепляют свое здоровье, но и наносят ему огромный вред.

Далее мы узнаем, что не нужно делать при приеме утреннего стакана воды.

Нельзя пить слишком быстро или слишком много, иначе это дает нагрузку на сердце

Несомненно, пить воду по утрам - это хорошая привычка, но нужно делать это в разумных количествах. Употребление слишком большого количества воды приведет к слишком быстрому разжижению крови и увеличит нагрузку на сердце.

В большинстве случаев инфаркт миокарда или инсульт случаются в утреннее время. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и вдобавок еще перегружаете с утра свое сердце, это может привести к сердечному приступу.

Кроме того, употребление слишком большого количества воды натощак разжижает желудочную кислоту. Если затем вы сразу начнете принимать пищу, то это может негативно сказаться на пищеварении и впоследствии привести к заболеваниям желудка.

Поэтому старайтесь не пить много воды по утрам. В среднем организму будет достаточно не более 150 миллилитров, то есть примерно полстакана. Кроме того, важно пить воду медленно небольшими глотками.

Неправильный выбор напитка может нанести вред сердцу, почкам и кровеносным сосудам

Существуют разные мнения о том, что следует выпивать первым делом после пробуждения. Некоторые люди предпочитают пить подсоленную воду, а другие - добавляют в воду мед. Так что же будет полезнее для организма?

- Соки, кофе, молоко и другие напитки - не рекомендуется

Не следует заменять первый стакан воды соком, кофе, молоком, минеральной водой или другими напитками. Баланс жидкости это не восполнит, но при этом запустит процесс переваривания и усвоения, что негативно скажется на здоровье желудочно-кишечного тракта. Более того, некоторые напитки обладают мочегонным действием и вызовут еще большую нехватку жидкости в организме.

- Подсоленная вода - не рекомендуется

В утренние часы происходит первое повышение артериального давления. В это время кровь вязкая, и попадание в организм соли еще больше повысит кровяное давление. Кроме того, употребление подсоленной воды увеличивает ежедневный объем потребления соли и дает нагрузку на почки.

- Вода с медом - хороший выбор

Вода с медом - это эффективное средство для тех, кто страдает запорами. Обратите внимание на то, что мед необходимо класть в холодную или теплую воду, но никак не в кипяток.

- Кипяченая вода - лучший выбор

Обычная кипяченая вода не содержит сахара и соли, и в связи с этим не будет оказывать никакой нагрузки на почки и сердечно-сосудистую систему. Таким образом, это лучший выбор для большинства людей.

Слишком горячая или слишком холодная вода повышает риск развития рака желудка

У некоторых людей крайне не хватает времени по утрам, что они не дожидаются, пока вода остынет, и пьют кипяток. Другие, наоборот, наспех выпивают стакан холодной воды, думая, что это взбодрит их. Однако оба подхода неправильные.

Слишком холодная вода стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, вызывая быстрое сокращение кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка, что приводит к дискомфорту и даже диарее. Поэтому людям, имеющим проблемы с желудком, строго запрещается пить натощак холодную воду. Это же касается и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нельзя пить и слишком горячую воду, так как она травмирует пищевод, что в дальнейшем может привести к раку. Дело в том, что слизистая оболочка пищевода очень нежная, и употребление жидкости, температура которой превышает 65 градусов, может вызвать ожог. Если это происходит регулярно, нормальная структура клеток разрушается, после чего образуются злокачественные образования. Поэтому горячие напитки с температурой выше 65 градусов были классифицированы в группу 2А, то есть вероятные канцерогены для человека. Не игнорируйте этот факт.

Таким образом, в теплое время года температура потребляемой воды должна быть близка к температуре окружающей среды. В холодное время - вода должна быть немного теплее, чтобы не раздражать слизистую желудка, но не более 50 градусов.

Можно ли пить воду до того, как почистил зубы?

Многие утверждают, что перед тем, как пить воду утром, необходимо сначала почистить зубы. Иначе с водой в организм попадут бактерии из полости рта.

На самом деле это утверждение слегка преувеличено. Местом сосредоточения бактерий является зубной камень или зубной налет. Убрать его можно только при физическом воздействии (чистке и растирании). Вода не обладает такой силой трения, чтобы счищать зубной налет. Поэтому можно не беспокоиться о том, что с водой в организм попадет большое количество бактерий. Кроме того, кислота, содержащаяся в кишечнике, способна убивать эти болезнетворные бактерии.

Таким образом, здоровым людям не нужно задумываться о том, что следует делать сначала - чистить зубы или пить воду. Однако, если у вас пародонтит, гингивит и другие заболевания полости рта, лучше почистить зубы перед употреблением воды.

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