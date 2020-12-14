Врачи рассказали, как проверить здоровье при помощи лестницы

Поднявшись по лестнице, можно оценить свой уровень здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее исследование опубликовал Medical Xpress.

Ученые выяснили, что человек со здоровым сердцем может преодолеть четыре пролета за минуту. Такой способ проверить здоровье специалисты назвали "тест-лестница".

"Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом", - приводятся слова автора исследования, кардиолога Хесуса Петейро.

Врачи выяснили, что у преодолевших четыре пролета за 40-45 секунд вероятность смертности в течение десяти лет снижается на 10%, у справившихся за полторы минуты - такой же показатель возрастает на 30%.