Что означает надпись на маске Эмине Эрдоган, которую она надела в Баку?

Эмине Эрдоган, прибывшая в Баку вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для наблюдения за Парадом Победы, обратила на себя внимание своей медицинской маской.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, слово, написанное арабскими буквами на маске, было в повестке дня Турции.

Автор газеты Hürriyet Эртогрул Озкок сказал, что на маске было написано одно из 99 имен Бога, Я Шафи. Это означает "О Целитель".

Журналист отметил, что надпись имени Бога на медицинской маске, а особенно выбор имени, связанного со здоровьем, заслуживает высокой оценки.

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