Психолог раскрыл причину появления «предновогодней депрессии»

"Предновогодняя депрессия" связана с совокупностью ментальных проблем человека и не является самостоятельным психологическим заболеванием. Причины развития и методы борьбы с таким состоянием ТАСС раскрыл российский клинический психолог Владимир Крупин, передает Day.Az.

По его словам, основной мотив появления "предновогодней депрессии" - попытка подвести итоги уходящего года и оценить свои "победы". Дело в том, что большинство людей склонны делать это недостаточно объективно и в результате впадают в уныние.

"Нужно попробовать подвести итоги своего года, даже если они выходят не очень хорошими, в стиле "хорошо, что я жив, это прекрасно". Насколько бы плохо ни было, всегда есть место чему-то хорошему", - посоветовал специалист.

Аналогичное мнение выразил клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс - он порекомендовал, в частности, не утверждать, что весь год потерян, и воспринимать любой ущерб как нормальное жизненное явление, а также избавиться от "комплекса отличника" и не впадать в состояние паники, пытаясь "успеть все в этом году".

"Внутреннее разрешение что-то перенести и с чем-то не справиться в этом году дает возможность спокойнее относиться к неудачам. А чем спокойнее мы относимся к неудачам, тем проще нам потом идти и добиваться удач", - заключил Хорс.

29 ноября сообщалось, что отечественные психологи назвали способы создать новогоднее настроение в период пандемии коронавируса. По их словам, к примеру, во время ограничений перед праздниками важно заняться поиском и реализацией новых возможностей. Более того, в целом позитивный настрой способен укрепить иммунитет.