5 советов, которые помогут не переедать на праздниках

С проблемой переедания, кажется, сталкиваются все. Нередко переедания связаны с эмоциональными состояниями, и являются компульсивными. Мы переедаем на фоне переутомления, стресса и других психологически нестабильных состояний. Особенно актуальной проблема становится с приближением новогодней ночи, когда ни стол, ни желудок не выдерживает количества еды, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Следите за голодом

Не доводите организм до состояния, в котором вы готовы съесть слона. Когда мы очень голодны, риск переесть вырастает в несколько раз. Поэтому постарайтесь делать полезные перекусы между приемами пищи и едите тогда, когда чувствуете голод. Однако, старайтесь не есть фрукты между едой - они вызывают резкие скачки сахара в крови, что вызывает чувство голода.

Ешьте медленно

Когда вы едите медленно, часть еды успевает перевариться и организм понимает, что вы наелись. Поэтому старайтесь растягивать приемы пищи, и никогда не едите в спешке. Сделайте завтрак, обед и ужин своими личными ежедневными ритуалами, посвятите это время себе, не думайте о повседневных проблемах и просто наслаждайтесь едой. И, конечно, не забывайте тщательно пережевывать пищу.

Не забывайте о воде

Очень часто мы ошибочно принимаем жажду за чувство голода, и поэтому едим слишком много. Не забывайте пить воду в течение дня между приемами пищи. Кроме того, если вы чувствуете голод, попробуйте выпить за полчаса до еды стакан воды - он поможет нормализировать чувство голода и немного заполнит желудок, тем самым, вы съедите меньше еды.

Не ешьте перед экраном телефона или ноутбука

Когда вы заняты просмотром ленты в Инстаграме или любимого сериала, вы не можете контролировать количество еды, которое потребляете. Кроме того, мозг занят потреблением контента, а не пищи, поэтому, по мнению многих диетологов, это даже может вызвать различные заболевания желудка, например, гастрит.

Спите больше

Мы знаем по себе, что количество и качество сна влияет на все сферы нашей жизни. Это касается и потребления пищи. Если вы регулярно недосыпаете, то организм испытывает постоянный стресс. Кроме того, от недостатка сна ему требуется дополнительная энергия - которую как раз можно получить из еды. Старайтесь спать не меньше 8 часов и ложитесь спать раньше.