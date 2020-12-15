Бывший повар Елизаветы II рассказал о запрещенных в Букингемском дворце продуктах

Как и другие традиции членов королевской семьи, их привычки в еде особенные. Нельзя не согласиться с тем, что Елизавета II прекрасно выглядит для своего возраста, однако придворный врач Ее Величества говорил, что все дело не только в качественной медицинской помощи, но и рационе питания королевы, передает Day.Az.

Например, известно, что в Букингемском дворце предпочитают только сезонные фрукты и овощи. По словам бывшего королевского повара Даррена МакГрэйди, никто не стал бы возражать, если бы клубника была при каждом приеме пищи все лето. Однако, если ягоду собирались подать к столу в январе, Елизавета жестко отказывалась от такого варианта. "Даже не смейте присылать мне генетически модифицированную клубнику", - говорила она.

Как только королева заканчивает трапезу, это означает, что она закончена для всех за столом. Если Елизавета съедает свою порцию быстро, она оставляет последний кусочек на тарелке, давая время доесть всем остальным. Но как только королева кладет салфетку на стол, это означает: "Пора идти". При этом уходить из-за стола до того, как королева закончила свой обед, считается неуважением.

Известно, что королева не ест чеснок. По словам повара, она ненавидит его запах и вкус. Из-за этого супруге принца Чарльза Камилле пришлось отказаться от овоща, а Меган Маркл должна избегать одного из своих любимых блюд - филиппинского куриного адобо с большим количеством чеснока.

Среди других продуктов, которые редко можно увидеть за столом в Букингемском дворце, - картофель, рис и макаронные изделия. Хотя на эти продукты нет строго запрета, как на чеснок, их подают только в особых случаях.

Также Ее Величество любит блюда, для которых используются продукты с ее собственных ферм. Помимо этого, она не может устоять перед горьким шоколадом и манго. Завтрак королевы довольно простой: он состоит из хлопьев и чая Дарджилинг. В ежедневное меню также входит шоколадный бисквитный торт, причем, по слухам, королева больше никому не позволяет есть его.

Члены королевской семьи не могут есть морепродукты, особенно ракообразных. Также они избегают недоваренного мяса и острых блюд. "Фактически, они не могут есть ничего, кроме предложенной им еды и напитков. Все заранее спланировано и проверено", - заключил МакГрэйди.