Редкое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за крупную сумму

Редкое издание первого романа о юном волшебнике Гарри Поттере было продано на электронном аукционе за £68 тыс. ($90 тыс.). Как сообщила в воскресенье вещательная корпорация BBC, владелица книги едва не продала ее на гаражной распродаже за 50 пенсов (около 1,10 манат), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 1997 году первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в переплете вместо мягкой обложки вышло тиражом всего 500 экземпляров. 300 из них сразу поступили в библиотеки и школы, и лишь 200 было продано в магазинах. По этой причине копии без библиотечного штампа ценятся коллекционерами особенно высоко. Шарлотта Рамси из английского Блэкпула не подозревала об этом, когда обнаружила яркий томик, сортируя старые вещи в доме матери. Спасти книжку из картонной коробки, в которой она должна была отправиться на гаражную распродажу, удалось по счастливой случайности, когда Рамси наткнулась на историю о продаже похожей книги, смотря телевизор.

"Книгу нам когда-то подарил друг семьи, решивший, что она понравится мне и моим братьям. Нас все еще тянет ущипнуть себя и убедиться, что это не сон, ведь с простыми людьми такого не происходит", - призналась женщина в интервью BBC. За 23 года стоимость тома, купленного в магазине за £11 (меньше $15 по текущему курсу), выросла больше чем в 6 тыс. раз.

Максимальная сумма, вырученная за продажу этого издания книги, составила £150 тыс. ($200 тыс.). Она была продана на благотворительном аукционе Sotheby's в 2013 году. Роулинг, как и другие писатели, книги которых были выставлены на торги, снабдила свое произведение рукописными аннотациями и рисунками. Еще одно первое издание вступительного романа из цикла о Гарри Поттере ушло с молотка на аукционе Bonhams в марте этого года почти за £119 тыс. ($157 тыс.). Цена оказалась настолько высокой благодаря дарственной надписи Роулинг, подарившей свое первое произведение детям друзей, "первыми оценившим Гарри Поттера".

Семь романов о мальчике-чародее, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.