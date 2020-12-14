В Австрии собаку научили выявлять коронавирус по запаху

Австрийские военные представили первую служебную собаку, обученную выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных медицинских масках заразившихся людей.

Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Австрии.

Бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever из Зетальблика принимает участие в исследовательской программе военных, которая должна была в тестовом режиме выяснить умение собак отличать заразившихся коронавирусом людей от здоровых. В результате проделанной работы промежуточный отчет подтвердил способность животного по нюху определить медицинскую маску заразившегося пациента. "Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу", - отметили в военном ведомстве.

В настоящее время первый этап испытаний завершает вторая служебная собака, а до конца 2020 года планируется обучить этому навыку еще двух псов. Как ожидается, проект по тренировке собак завершится в первом квартале 2021 года. До этого всем четвероногим предстоит пройти другие практические испытания по "вынюхиванию" коронавируса на масках разных заразившихся. В итоге предполагается выяснить, получится ли в дальнейшем применять служебных псов в реальных условиях, например в аэропорту.

В июле 2020 года австрийские военные кинологи сообщали о начале тренировок служебной овчарки для выявления по запаху заразившихся коронавирусом людей. Для обучения собаки была использована обработанная ультрафиолетовым излучением медицинская маска больного человека.