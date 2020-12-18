Netflix показала новые промокадры второго сезона "Ведьмака"

Netflix в настоящее время активно ведет съемки второго сезона сериала "Ведьмак". В нынешнем году из-за COVID-19 их несколько раз приостанавливали. Однако, несмотря на травму у исполнителя одной из главных ролей Генри Кавилла, работа была возобновлена, передает Day.Az.

Параллельно со съемочным процессом Netflix разместила в Сети сразу несколько новых промофото второго сезона сериала. На них можно увидеть медальоны, мечи, а также знамя в лесу.

Ранее в Twitter был запущен интерактив, в ходе которого пользователи сами выбрали, какой "сюрприз" получить от создателей полюбившегося сериала. Почти 68% проголосовали за "право неожиданности", а 32,5% - за вырезанные сцены из первого сезона "Ведьмака". В качестве сюрприза создатели блокбастера и представили новые фото.

Сериал "Ведьмак" является экранизацией цикла романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского с элементами ужасов и готики. Премьера второго сезона должна ориентировочно состояться в конце 2021 года.