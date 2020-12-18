Диетолог рассказала, как правильно накрыть новогодний стол

Новогоднее меню нужно продумать заранее. Если соблюдать некоторые правила, то можно накрыть красивый, вкусный и полезный стол, рассказала телеканалу "Звезда" российский диетолог Нурия Дианова, передает Day.Az.

Многие любят готовить к празднику несколько майонезных салатов, ставят колбасные и мясные нарезки, соленья и многое другое. Но если все эти блюда попробовать в новогоднюю ночь, это может привести к обострению хронического панкреатита или холецистита, отметила Дианова.

"Совет - выбрать один любимый салат в семье. У кого-то это селедка под шубой, у кого-то - оливье. Другие салаты выбрать более "щадящие", добавлять в блюда зелень. Петрушка, базилик, укроп улучшают пищеварение", - пояснила диетолог.

По ее словам, свежие овощи лучше использовать в небольшом количестве. Это может быть нарезка или салат, а идеальный гарнир к горячему блюду - любые запеченные овощи.

"Можно проводить старый год салатами, а Новый год встретить горячим блюдом. Например, запеченной индейкой, курицей, рыбой", - сказала эксперт.

Дианова отметила, что в новогоднюю ночь лучше отказаться от тортов. Пусть это будут конфеты из сухофруктов или просто фрукты. Например, несколько мандаринок. Она посоветовала не есть много цитрусовых, чтобы не было аллергических реакций.

"Колбасную нарезку можно заменить на язык, говядину, куриный рулет, индейку. Стол может быть красивым и вкусным, и то же время более легким, чем традиционный. И самое главное - заменить соки на воду и минералку. Намного будет лучше, если между приемами алкоголя выпивать стакан воды", - уточнила диетолог.

Она посоветовала не доедать утром майонезные салаты, так как они могут вызвать пищевое отравление.

Эксперт добавила, что если прислушаться к этим советам, не переедать, то 1 января люди будут чувствовать себя хорошо и не жалеть о прошедшей новогодней ночи.