В австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. Его история опубликована на сайте ABC.net, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летний Кори Берк (Corey Burke) утверждает, что пришел в сознание на операционном столе, после того как анестезия перестала действовать. "Я очнулся и пытался сказать врачам, но они все равно продолжали операцию", - вспоминает он.

Берк считает, что анестезия плохо подействовала из-за сильного выброса адреналина в кровь перед операцией. По его словам, он чувствовал дискомфорт, но не испытывал боли. У пациента диагностирована умственная отсталость, поэтому рядом с ним обычно находился помощник Гари. Однако во время операции Берк остался с врачами наедине.

"Люди не знают, что у меня инвалидность. Мою инвалидность нельзя увидеть. Иногда медсестры не понимают, что я болен, пока не заговорят со мной", - отметил австралиец. Берк подчеркнул, что далеко не все врачи умеют лечить людей с интеллектуальной инвалидностью, и призывает медиков уделять этому вопросу больше внимания.