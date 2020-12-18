Эксперты ВОЗ рассказали о рисках заразиться коронавирусом через продукты

Во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным заражение коронавирусом через продукты, передает Day.Az.

Риски инфицироваться коронавирусом нового типа через пищевые продукты или упаковку существуют, однако они крайне малы. Об этом заявил эксперт ВОЗ по безопасности пищевых продуктов Питер Хойсков в ходе вебинара, организованного совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

"Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов, я хочу это подчеркнуть", - отметил специалист.

При этом представитель ФАО Джеффри Лежен объяснил, что при каждом контакте продукта или упаковки с руками работников, потом с поверхностью и/или тарой концентрация вируса снижается.

Таким образом, резюмировали эксперты, маловероятно, что конечное контактирование покупателя с продуктом приведет к заражению COVID-19.

Как сообщалось, сотрудники китайского порта выявили следы коронавирусной инфекции на упаковках говядины, ввезенной в республику из Бразилии.