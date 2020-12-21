Ученые сделали клей из полиэтиленовых пакетов

Химики из Калифорнийского университета в Беркли смогли переработать использованный полиэтилен в клей.

Несмотря на то, что в восьми штатах США запретили одноразовую пластмассу, пакеты и другая полиэтиленовая упаковка все еще засоряет свалки и загрязняет водоемы.

Одна из основных проблем, связанная с переработкой полиэтилена, заключается в том, что его не перерабатывают в товары первой необходимости. Из пластмассы делают, например, палубы или строительные материалы.

Новый химический процесс, разработанный в Калифорнийском университете в Беркли, может сделать из полиэтиленового пластика хороший клей, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Хайтек, передает Day.Az.

Большинство пластмасс при повторной переработке измельчают: в этом процессе теряются основные свойства пластика, например, простота обработки и пластичность. Несмотря на то, что новые методы могут расщеплять пластмассы на их химические составляющие для того, чтобы делать из этого топливо или смазочные материалы, все равно эти продукты имеют низкую ценность и могут представлять опасность для окружающей среды.

Химический процесс, разработанный группой ученых, сохраняет многие первоначальные свойства полиэтилена, но добавляет к полимеру химическую группу, которая заставляет его прилипать к металлу. Модифицированный полиэтилен можно красить даже латексом на водной основе. Латекс легко отслаивается от стандартного полиэтилена низкой плотности.

Несмотря на то, что этот процесс еще не является экономичным для промышленного использования, исследователи считают, что его можно улучшить и модифицировать, чтобы получить другие полезные свойства.