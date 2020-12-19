21 декабря произойдет сближение Сатурна и Юпитера

21 декабря ожидается редкое сближение Юпитера и Сатурна - двух самых больших планет Солнечной системы.

Как сообщает Day.Az, Сатурн и Юпитер сближаются на эклиптике один раз в 20 лет, но столь тесные сближения случаются достаточно редко - в последний раз это редчайшее явление на небе произошло примерно 800 лет назад - 4 марта 1226 года.

По словам ученых, Юпитер и Сатурн еще летом 2020 года начали двигаться навстречу друг другу, а с 16-го по 25 декабря видимый промежуток между этими двумя гигантами составит меньше одного диаметра полной луны.

Наблюдать парад планет можно будет 21 декабря после захода Солнца в юго-западной части неба.

Сближение планет можно будет увидеть из любой точки земного шара, но лучшие условия будут у жителей экватора.

Подобное редкое явление в следующий раз ожидается лишь в 2400 году.