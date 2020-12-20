Утерянный рунический камень викингов нашли через 300 лет

Имеющий огромную историческую ценность рунический камень, часть памятника X века, состоящего из восьми частей, был обнаружен в Швеции на мосту через реку. Сенсационная археологическая находка была сделана во время раскопок будущей канализационной трубы под городом Истад на юге Швеции, это один из рунических камней Гуннестада, пропавший в 18 веке, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Памятник Гуннестаду датируется 10 веком и считается одним из самых значимых памятников страны эпохи викингов. Он состоял из восьми камней, трех с изображениями и двух - с рунами. Он был обнаружен в начале 18 века, но затем исчез. Некоторые из камней были найдены на земле недалеко от замка Марсвинсхольм в 1814 году и выставлены в Лунде.

Недавняя находка была обнаружена на мосту через реку Хуннестадсон.

"Фантастическая находка, которую мы не ожидали. Этого камня не было так давно, что мы подумали, что он был уничтожен", - сказал Магнус Келлстрем, рунолог из Шведского совета национального наследия. По словам Келлстрема, эта находка откроет много новых знаний в нескольких областях, включая искусство, историю религии и археологию.

"Тот факт, что мы нашли один из камней Хуннестада, поистине сенсационный", - сказала Бритта Роос, руководитель отдела культурной среды в окружном административном совете Сконе.

Местный житель Макс Розелл, который живет всего в 20 метрах от находки, тоже был в восторге. "Мне кажется немного безумным, что это было так чертовски близко. Но для деревни это большое развлечение, мы все говорили о камнях, люди гадали, куда они пошли", - говорит Макс Роселл.

Судя по рунам на камнях в Лунде, памятник воздвигли Эсберн и Томме. Предполагается, что это были выдающиеся люди, которые, по мнению полевого археолога Акселя Хансена, могли иметь связи с датской монархией.

Эпоха викингов (793-1066) - это период, когда норманны, известные как викинги, совершали крупномасштабные набеги, завоевания и торговлю по всей Европе и основали поселения в современной России, на юге Европы, в Исландии, Ирландии, Британских островах и Гренландии и даже, возможно, достигли Северной Америки (которую они назвали Винланд).