Француз побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом

Житель Франции установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды. Об этом сообщила газета La Voix du Nord, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное, - прокомментировал он свое достижение. - Если есть мечта, нужно держаться за нее!"

Как отмечает издание, Ромен Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы "расширить границы своей физиологии". За 34-летним медработником наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18 градусов по Цельсию. Кроме того, за соблюдением условий данной дисциплины следили два независимых наблюдателя.

"Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего, - поделился мужчина. - Если первый час я все контролировал, то остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью".

Ромен посвятил установление рекорда детям, болеющим раком. По данным газеты, из-за этой болезни умер его отец и 4-летняя девочка Огюстин. Ее не стало в октябре 2018 года, через два месяца после того, как у нее диагностировали рак ствола головного мозга. Ассоциация Wonder Augustine, основанная незадолго до ее смерти, собирает деньги на исследования для лечения глиомы - опухоли головного мозга. Ассоциация собрала €218 тыс. за два года, в том числе благодаря поддержке Вандендорпа.

Согласно записи на сайте Книги рекордов Гиннесса, предыдущий рекорд установил Цзинь Сунчао из Китая 4 сентября 2014 года. Находясь во льду по шею, он простоял в коробе 1 час 53 минуты.