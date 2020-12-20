Бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл секреты ресторана

Пользователь TikTok и бывший сотрудник "Макдоналдса" раскрыл несколько секретов сети фастфуд-ресторанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он выложил видео в свой аккаунт.

Майкл Райан (Michael Ryan) под ником evilglitterqueen снял ролик в ответ на видео пользовательницы annaxjames, предложившей бывшим работникам крупных корпораций рассказать об их секретах.

"Вы думаете, что это просто фастфуд и все, но за этим стоит столько науки", - начал он свой рассказ. Райан объяснил, что трубочки в "Макдоналдсе" специально сделаны большими: через них на язык попадает больше газа, из-за чего газировка становится вкуснее. Более того, по его словам, сеть специально заказывает более сладкий сироп для машин по разливу газировок у компании Coca-Cola.

Затем автор видео объяснил, каким образом курица в салате выглядит так аппетитно: в нее впрыскивают из шприца соленую воду. И, наконец, Райан раскрыл последний секрет: мороженое в фастфуд-ресторане делают из взбитых сливок, а автомат для его раздачи чистят всего один раз в неделю.