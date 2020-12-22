Диетологи дали советы по распитию шампанского в Новый год

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о правилах употребления шампанского в Новый год. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что допустимой нормой является один - два бокала, поскольку так напиток позволит достичь позитивного психологического эффекта и не навредит.

Аналогичного мнения придерживается и научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, шампанское быстрее других алкогольных напитков "ударяет в голову".

Она подчеркнула, что игристое вино противопоказано подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью. В качестве альтернативы Кошечкина предложила использовать лимонады или газированную воду с яблочным соком.