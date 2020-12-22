https://news.day.az/unusual/1300255.html Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года
Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года
Российский кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
Долин включил в данный рейтинг драму "Дни" режиссера Цая Минляна, "Землю кочевников" Хлои Чжао, "Лаверс-рок" Стива Маккуина, "Мальмкрог" Кристи Пуйю, "Манк" Дэвида Финчера, "Начало" Деи Кулумбегашвили, "Новый порядок" Мишеля Франко, "Пугало" Дмитрия Давыдова, "Ученика" Чайтаньи Тамхане и мультфильм "Душа" Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.
Документальным фильмом года Долин назвал "Котлован" Андрея Грязева. Короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина "Человеческий голос" Педро Альмодовара.
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