Ученые выяснили, как медицинские маски влияют на узнаваемость лиц

Исследование израильских ученых показало, что из-за медицинских масок лица людей распознавать в среднем на 15% тяжелее. Статью с результатами работы опубликовал научный журнал Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во время пандемии COVID-19 многие люди вынуждены почти постоянно носить медицинские маски. Маски мешают не только дышать, но и узнавать людей, которые их носят. Израильские психологи решили проверить, так ли это на самом деле. В ходе своего исследования они использовали популярный тест, разработанный в Кембриджском университете.

В его основе лежит набор из нескольких сотен лиц. Они принадлежат разным людям, но похожи друг на друга. Этот тест психологи и нейрофизиологи обычно используют, чтобы оценивать, как люди могут запоминать и распознавать лица. Израильские психологи покрыли нижнюю половину этих лиц фотографией маски, которая учитывает особенности анатомии изображенных на них людей.

В исследовании участвовали около 500 добровольцев. Они проходили обе версии тестов. При этом профессор Университета Бен Гуриона Цви Ганель и его коллеги наблюдали, как именно участники эксперимента работали с фотографиями и на какие черты лица они смотрели, пытаясь распознать или запомнить лицо человека без маски и с маской.

Оказалось, что при прохождении второго варианта теста количество правильных ответов в среднем упало примерно на 15%. Это было характерно как для тех, кто плохо распознавал лица с самого начала, так и для тех, кто хорошо справлялся с этой задачей в первом варианте теста, то есть без масок на фотографиях.

Изучив стратегию поведения участников эксперимента, израильские психологи пришли к выводу, что причиной снижения было то, что маски мешают формироваться целостному образу лица. Вместо этого добровольцы были вынуждены изучать и сопоставлять отдельные черта лица, такие как форма носа или цвет и размеры глаз. Из-за этого им было сложнее распознавать отдельные лица и они чаще ошибались.

Ученые предполагают, что это может негативно повлиять на повседневную жизнь, особенно тех людей, которым постоянно приходится общаться с большим числом коллег, студентов или учащихся. В ближайшее время израильские психологи планируют изучить подобные эффекты в естественной обстановке, что поможет оценить влияние масок на поведение человека.

"Мы предполагаем, что эффект от ношения масок на успешность распознавания лиц в реальности может быть выше, чем в экспериментах. Последующие эксперименты должны оценить психологические и социальные последствия их постоянного использования на поведение человека", - заключил Ганель.