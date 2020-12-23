Учительница русского языка перечислила часто встречающиеся на ТВ ошибки

Учительница русского языка Татьяна Гартман перечислила несколько слов, в которых российские телеведущие нередко допускают ошибки. Видео со списком вызывающих затруднения слов опубликовано на YouTube-канале "Училка vs ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гартман отметила, что подготовила несколько ярких примеров того, как в словах встречаются "лишние буквы". В начале она продемонстрировала видео, на котором актриса и ведущая Агата Муцениеце сказала об "эмоциональном "раздрайве"". "В русском языке слово "раздрайв" не зафиксировано. Здесь, я подозреваю, произошло слияние слов "раздрай" и "драйв"", - отметила преподаватель.

Вторым словом стал грейпфрут, который в речи врача и телеведущего Александра Мясникова прозвучал как "грейпфрукт". "Попадаться на эту удочку не стоит, потому что у слов грейпфрут и фрукт разное происхождение", - предупредила Гартман.

В список слов, в которых возникают лишние буквы, также попало слово пертурбация, в которое, по словам учительницы, "влезает дополнительная Е", конкурентоспособный - в нем возникает лишняя Н, и эскорт - в этом слове после первой буквы не должно быть К. Кроме того, Гартман включила туда слово "поскользнуться" и уточнила, что в нем используется приставка по-, а не под-.

Ранее Гартман опубликовала разбор речи телеведущего Андрея Малахова. По ее словам, ранее Малахов нередко попадал в ее выпуски, однако в последнее время он стал "немного грамотнее" и начал "больше следить за своей речью". Несмотря на это, учительница перечислила несколько допущенных ведущим ошибок.