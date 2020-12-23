Консультант по этикету назвала неудачные подарки для мужчин

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие подарки не стоит дарить мужчинам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, Николаева рекомендовала не дарить мужчине носки и белье. Если все-таки хочется подарить именно такой подарок, то пусть те же носки будут необычными, сказала эксперт, напомнив, что такие подарки допустимо делать только очень близкому человеку.

Она также посоветовала не дарить малознакомым мужчинам набор для бритья.

Грубо нарушит нормы этикета подарок в виде галстука или бабочки деловым партнерам, отметила Николаева, уточнив, что дарить галстук близкому мужчине можно, только если известен его вкус.

Неоднозначным подарком является и книга, утверждает эксперт. По ее словам, такой подарок можно делать, если даритель сам ознакомился с книгой или как минимум прочел десятки отзывов о произведении. В то же время есть универсальные варианты, которые подходят практически всем: подарочные издания классики или книги по искусству.

К неудачным подаркам для малознакомых мужчин специалист отнесла прыжок с парашютом, сплав на байдарках или гонки на квадроциклах, так как "можно ошибиться с выбором". Кроме того, лучше отказаться от сувениров или подарков с приколами, так как это может обидеть человека, сказала Николаева.

Она также рассказала, что подарки, сделанные своими руками, следует дарить только в том случае, если это профессиональный handmade. При этом для мужчины это все-таки будет не лучшим вариантом, считает Николаева.

Еще одним неудачным подарком для мужчин эксперт назвала дешевый алкоголь. Консультант по этикету добавила, что допустимо подарить мужчине крепкий алкоголь, если его ценовая категория средняя или выше средней, при этом обязательна подарочная упаковка.