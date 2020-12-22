https://news.day.az/unusual/1300702.html Употребление алкоголя и сигарет повышает риск заражения коронавирусом
Употребление алкоголя и сигарет повышает риск заражения коронавирусом
Риск заражения коронавирусной инфекцией и ухудшения ее течения повышается при употреблении алкоголя и никотиносодержащей продукции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Совершенно определенно, потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания", - отметил он.
Брюн подчеркнул, что люди, страдающие алкоголизмом, переносят коронавирусную инфекцию более тяжело.
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