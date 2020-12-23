Пес воссоединился с хозяйкой через восемь лет после пропажи

Жительница города Барбертон, ЮАР, воссоединилась со своей собакой спустя восемь лет после пропажи питомца. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2012 году собака Джулии Немет (Julia Nemeth) по кличке Пейдж родила десять щенков. Женщина нашла хозяев для девяти животных, а еще одного решила оставить себе. Она назвала его Джуниор. Немет научила его понимать жесты, чтобы иметь возможность общаться с собакой и не будить ребенка.

Однажды Немет вернулась домой и обнаружила, что Джуниор пропал. Она переживала, что кто-то мог похитить его для использования в боях. Она просматривала объявления в интернете в надежде найти Джуниора.

На момент исчезновения Джуниора у Немет был семимесячный сын. С тех пор у нее появилось еще трое детей, она переехала и завела другую собаку.

В конце концов Джуниор оказался в обществе защиты животных и стал любимцем сотрудников и волонтеров. Но при виде посетителей он лаял и отказывался общаться. Его трижды пытались приютить, но каждый раз семьи решали, что пес им не подходит.

В четверг, 17 декабря, Немет увидела Джуниора на странице Общества. В тот же день хозяйка приехала за ним. "Я плакала, как ребенок", - призналась она.

Девятилетний Джуниор до сих пор понимает некоторые подаваемые жестами команды. Он не выпускает хозяев из вида. Пес спокойно воспринял пополнение в семье.

"Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получала", - заявила Немет.