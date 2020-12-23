Крупнейший в мире айсберг продолжает разрушаться

Самый большой в мире свободно плавающий айсберг А68а разрушается на пути к острову Южная Георгия. На днях от него откололись две огромные глыбы, получившие названия А68е и А68f, сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В понедельник, 21 декабря, на спутниковых снимках айсберга были видны большие трещины, а уже во вторник от него откололись две части.

Длина первой глыбы составляет 61 километр, а второй - 26 километров. Ученые наблюдают за ледовым гигантом, опасаясь, что он сядет на мель возле острова и вызовет проблемы для морских котиков и пингвинов, которые ищут пищу в океане.