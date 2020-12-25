Любители морепродуктов съедают все больше пластика

Специалисты выражают опасения по поводу рациона людей, активно налегающих на морепродукты. Новые тесты показали, что они поглощают тысячи фрагментов пластика каждый год, причем наиболее загрязненными в этом плане могут быть морские гребешки, мидии и устрицы, передает Day.Az со ссылкой на The Daily Mail.

Активно употребляющие в пищу морепродукты люди могут поглощать ежегодно более 68 000 фрагментов пластика, как выяснили британские эксперты. Устрицы, морские гребешки и мидии входят в число самых зараженных пластиком продуктов из морей и океанов. Так, в мидиях, в среднем, содержится 0,7 крошечных фрагментов пластика на 1 г. По словам исследователей, в одной сардине более 4 фрагментов пластика на 1 г, а в анчоусе до 2,3.

Это результаты более 50 научных исследований, проведенных в период с 2014 по 2020 годы. Их метаанализ проведен впервые. Авторы основывались на среднестатистическом употреблении морепродуктов обычным жителем Великобритании. Было установлено, что жители Туманного Альбиона могут съедать до 12 915 фрагментов пластика от разных моллюсков ежегодно. Также до 30 788 фрагментов микропластика содержится в ракообразных вроде креветок и крабов, и до 24 563 в рыбе. Если все это сложить, то получится 68 266 частиц на одного человека в год.

Но не стоит думать, что этим объем поглощаемого нами ежегодно пластика ограничивается. Его частицы поступают в организм от сахара и соли, из бутилированной воды, а также от пищи, которая хранилась и особенно готовилась в пластиковых контейнерах. При нагревании такого контейнера в микроволновке в еду выделяются частицы пластика, так что общий его объем может быть просто фантастическим. А это грозит серьезными патологиями, включая рак и нарушения центральной нервной системы.