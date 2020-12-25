Изоляция из-за коронавируса причиняет больше боли и вреда женщинам, чем мужчинам

Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Global Women's Health, являются одним из первых исследований, посвященных изменениям настроения и качества сна во время пандемии. Доктор Вероника Гуаданьи, доктор философии, провела онлайн-опрос канадцев с 23 марта по 7 июня этого года. В течение этого времени школы и многие предприятия были закрыты, и люди как можно дольше оставались дома в рамках общего запрета на передачу вируса, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

Исследователи изучили данные 573 участников, 112 мужчин и 459 женщин, средний возраст которых составлял 25,9 года. Более 66 процентов участников-добровольцев сообщили о низком качестве сна, более 39 процентов сообщили об усилении симптомов бессонницы, а тревога и дистресс увеличились во всей выборке. Симптомы сна, депрессии и тревоги чаще встречались у женщин.

"Как правило, исследование показало, что женщины чаще сообщают о тревоге и депрессии", - говорит Гуаданьи, научный сотрудник Медицинской школы Камминга (CSM). "Их симптомы ухудшались с течением времени и с увеличением продолжительности периода изоляции. Наблюдалось прогрессирующее увеличение тревожности, депрессии, плохого качества сна и травм у мужчин и женщин. Но со временем у женщин они были сильнее".

Исследование также показало, что женщины получили более высокие баллы по шкале, измеряющей сочувствие, способность понимать эмоции других и заботиться о других. Однако большее сочувствие было связано с большим беспокойством, депрессией и травмой. Авторы предполагают, что большее беспокойство и беспокойство женщин по поводу того, что они должны обеспечивать уход, отражает различия в гендерных ролях и нормах.

"Я не был удивлен результатами; женщины несут дополнительную нагрузку", - говорит доктор Джузеппе Ярия, доктор философии, старший исследователь. "Забота о семье и критических ситуациях всегда была огромной нагрузкой на женщин и женщин".

Когда дело дошло до сочувствия к другим, более высокие оценки женщин по шкале сочувствия могут означать, что они с большей вероятностью будут следовать рекомендациям общественного здравоохранения, таким как мытье рук, социальное дистанцирование и ношение маски.