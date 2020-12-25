Ученые нашли след гигантского объекта в Солнечной системе

В США ученые Юго-Западного университета выяснили, что в Солнечной системе существовал гигантский астероид, размер которого был с Цереру (ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы). Следы объекта обнаружили при изучении метеорита, упавшего на Землю более 10 лет назад. Об этом сообщается в статье, размещенной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Эксперты изучили 50-миллиграммовый образец астероида AhS, взорвавшийся в 2008-м году над Суданом и породивший метеоритный дождь, который состоял из около 600 метеоритов. Масса AhS составляла 9 тонн, а его диаметр - 4 метра. Результаты инфракрасной микроскопии выявили, что в образце содержатся гидратированные минералы, в том числе и амфиболы, чье присутствие говорит об условиях формирования родительского объекта.

По словам исследователей, упавший на Землю астероид, сформировался примерно 4,6 млрд лет назад при относительно умеренных температуре и давлении в присутствии воды. Его родительским объектом было крупное небесное тело от 643 до почти 2 тысяч км. в диаметре.