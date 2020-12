Назван фактор, который остановит распространение COVID-19

Американские и французские ученые выяснили, что в летние месяцы темпы распространения COVID-19 снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета на коронавирус. В то же время, сезонное влияние солнечного излучения на передачу болезни невелико по сравнению с факторами социальной безопасности. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az.

Ученые, политики и работники здравоохранения стремятся определить, в какой степени COVID-19 может стать сезонным заболеванием. От понимания этого аспекта зависит стратегия реагирования на пандемию.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из Гарвардского университета и французского Университета Пари-Сакле применили набор статистических методов, чтобы проанализировать, как четыре переменные - УФ-излучение, температура, влажность и осадки - коррелируют с ежедневным темпом роста случаев COVID-19 - показателем того, насколько быстро болезнь распространяется в том или ином регионе.

"Мы взяли множество разрозненных наборов данных из статистических агентств разных стран и согласовали их, чтобы создать глобальный набор данных, состоящий из более чем трех тысяч пространственных единиц", - приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета слова первого автора статьи Таммы Карлтон (Tamma Carleton) из Школы экологической науки и менеджмента Брена.

Авторы также оценили время задержки между изменениями погодных условий и зарегистрированными случаями COVID-19, учитывая инкубационный период вируса, а также дополнительные задержки из-за тестирования.

Исследователи обнаружили доказательства того, что УФ-излучение солнечного света снижает передачу COVID-19, но незначительно. К примеру, темпы среднесуточного прироста заболевших COVID-19 в Лос-Анджелесе в июне составили 12 процентов по сравнению с 13 в мае.

Модель показала, что в северных регионах с умеренным климатом за период с января по июнь темпы роста должны снизиться на 7,4 процентных пункта, а к декабрю - увеличиться на 7,8 процентных пункта. В южном полушарии, соответственно, картина будет обратной.

При этом ученые считают, что УФ-излучение - главный природный фактор, влияющий на распространение коронавирусной инфекции.

"Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению", - говорит еще один автор исследования Кайл Менг (Kyle Meng), экономист-эколог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

За влиянием УФ-излучения на передачу COVID-19 могут стоять несколько факторов. Первый - биологический. Ультрафиолет разрушает нуклеиновые кислоты, которые вирус использует для кодирования своей генетической информации. Другой фактор - поведенческий. Летом, когда солнечно, люди чаще выходят на улицу, что делает вирус более уязвимым.

Участвовавший в исследовании научный сотрудник Гарварда Джонатан Проктор (Jonathan Proctor) считает, что УФ-излучение может инактивировать вирус в процессе его передачи, например, когда он находится в воздухе или на открытой поверхности.

"Так же, как ультрафиолет может разрушить нашу собственную ДНК, если мы не используем солнцезащитный крем, он может повредить вирус COVID-19", - отмечает Проктор.

По мнению авторов, сезонное влияние ультрафиолета на передачу болезни существует, но оно в целом невелико по сравнению с действенностью мер социального дистанцирования, таких как запрет на поездки, закрытие школ или изоляция дома.