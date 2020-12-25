У каждой третьей девушки имеется пищевое расстройство

Британские ученые выяснили, что каждый шестой взрослый житель Англии имеет какое-либо пищевое расстройство. А среди девушек в возрасте от 16 до 24 лет эта проблема еще более распространена, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

20% женщин в Англии имеют какое-либо расстройство пищевого поведения, но в возрастной категории от 16 до 24 эта цифра составляет целых 28%, как показало исследование. Его авторы опросили более 8 200 взрослых людей по поводу их отношения к питанию и его особенностей. По ответам на данные вопросы можно было предположить наличие пищевого расстройства.

Исследование показало, что 16% взрослых людей в 2019 году имели возможные расстройства пищевого поведения, включая 4% тех, кто пожаловался, что их мысли о пище мешают нормально работать и вести активную социальную жизнь. Среди женщин в возрастной группе до 35 лет вероятность наличия пищевого расстройства была наиболее распространена. А вот после 75 этот риск падал весьма ощутимо.

Среди мужчин максимально высокий риск расстройств пищевого поведения наблюдался у представителей возрастной группы от 25 до 34 лет, здесь цифра достигала 19%. Впоследствии он также снижался с возрастом и после 75 лет составлял всего 6%. Несколько факторов повышали вероятность людей столкнуться с пищевыми расстройствами, включая недоедание, ожирение и лишний вес, курение или проблемы с психикой. Чем моложе были люди, тем больше они стремились походить на каких-то знаменитостей, из-за чего садились на экстремальные и опасные для здоровья диеты, пишет The Daily Mail.