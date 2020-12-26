Женщина похудела на 101 килограмм и изменилась до неузнаваемости

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, похудела на 101 килограмм за три года и изменилась до неузнаваемости. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мать троих детей Рикки-Ли Джонсон (Rikky-Leigh Johnson) стала злоупотреблять едой, чтобы успокоить себя во время неудачных отношений. В результате австралийка набрала вес до 177 килограммов. Она вела пассивный образ жизни и любила есть шоколад, чипсы, карамель и блюда, приготовленные во фритюре.

Джонсон рассказала, что ее самооценка достигла дна в декабре 2016 года, когда она увидела себя на рождественских фотографиях. В 2017 году женщина полностью изменила свой рацион. Она стала выбирать здоровую, насыщенную белками и растительную пищу. Джонсон начала ходить в спортзал и заниматься с персональным тренером. В результате ей удалось сбросить 101 килограмм.

"Теперь я выгляжу абсолютно по-другому и чувствую себя более здоровой и счастливой. Решение похудеть было лучшим решением, которое я когда-либо принимала", - сказала австралийка, которая теперь весит 76 килограммов.

"Я ненавидела свой лишний вес. Незнакомцы постоянно осуждали меня, я всегда потела, и мне никогда не подходила красивая одежда. Я не могла бегать вместе с моими детьми и страдала одышкой", - рассказала она. По словам Джонсон, в ее похудении не было никаких магических трюков, только тяжелый труд.

"Я хочу поделиться своей историей, чтобы показать другим, что надежда есть. Решение изменить диету и начать заниматься спортом изменило мою жизнь. Я даже не узнаю человека, которым была раньше. Уж если я смогла похудеть, то это сможет сделать кто угодно", - заявила она.

Ранее сообщалось, что студент из индийского города Латур, штат Махараштра, перешел с привычной еды на овощи и фрукты и за три месяца похудел на 20 килограммов. Молодой человек начал заниматься бегом и упражнениями со свободными весами, а также полностью поменял свой рацион.