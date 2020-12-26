Диетические салаты на Новый год 2021

Диета - не повод отказываться от вкусных праздничных салатов!

Day.Az со ссылкой на ivona.bigmir.net , представляет подборку рецептов легких салатов, которые можно готовить на Новый год 2021 без стража нарушить диету или набрать пару лишних кило.

Персиковый салат с креветками

Ингредиенты: консервированные персики (1 банка), яйцо куриное вареное (3 шт.), вареная морковь (1 шт.), твердый сыр (150 г), креветки вареные очищенные (200 г), йогурт или сметана для заправки, соль и перец - по вкусу.

Яйцо и морковь нарезать мелким кубиком. Твердый сыр натереть на крупной терке. Смешать яйцо, морковь, сыр и вареные креветки, добавить специи, заправить йогуртом. Подавать можно в половинках консервированного персика, или добавить фрукт, нарезанный некрупными кусочками, в салат, как один из ингредиентов. Твердый сыр можно заменить голубым сыром (50-70 г) с благородной плесенью (данаблю, горгонзола и пр.). Это придаст салату остроту и пикантность. Консервированные персики можно заменить свежими.

Теплый салат со стручковой фасолью

Ингредиенты: куриное филе (250 г), шампиньоны (250 г), спаржевая фасоль (250 г), лук репчатый (1 шт.), чеснок (2 зубчика), нежирная сметана (100 мл), голубой сыр с плесенью (50 г), оливковое масло (1 ст. л.).

Фасоль отварить в горячей подсоленной воде 3-5 минут после закипания. Затем слить воду и дать фасоли остыть. На оливковом масле обжарить курицу, нарезанную мелким кубиком, затем лук и шампиньоны. Сметану вылить в кастрюлю, туда же покрошить сыр. Довести содержимое кастрюли до кипения, и, помешивая, держать на огне до растворения сыра. В глубокой емкости смешать курицу с луком и овощами, фасоль, пропущенный через пресс чеснок. Заправить сметанно-сырным соусом, тщательно перемешать. Подавать к столу теплым.

Салат "Эко-шуба"

Ингредиенты: отварная свекла (2 шт.), соленая сельдь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), вареный яичный белок (2 шт.), оливковое масло, лимонный сок, соль и перец - по вкусу, зерна граната - для украшения.

Лук очистить и нарезать кубиком. Переложить в глубокую емкость, присолить, добавить лимонный сок, перемешать, слегка придавливая. Пока лук маринуется, нарезать очищенную отварную свеклу кубиком, а белок от вареного куриного яйца натереть на мелкой терке. Соленую сельдь разделать, филе нарезать некрупными кусочками по 0.5 см толщиной. Слить с лука маринад. В отдельной емкости смешать сельдь, свеклу, яйцо и лук, добавить соль и перец, заправить оливковым маслом и тщательно перемешать. Подавать салат порционно, или выложить на блюдо при помощи большого кулинарного кольца. Украсить сверху "шапкой" из гранатовых зерен. Менее "нарядный" вариант: зерна граната смешать вместе с остальными ингредиентами, а сам салат подавать к столу в большом салатнике.

Салат из говядины по-корейски

Ингредиенты: отварная говядина (200 г), красный болгарский перец (2 шт.), корейская морковь (100 г), соленые огурцы (3 шт.), оливковое масло, соевый соус, черный и красный перец, жареные семена кунжута.

Отварную говядину остудить, нарезать тонкими брусочками. Болгарский перец помыть, очистить от семян и плодоножки, нарезать тонкой, длинной соломкой. Обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты, остудить. Соленые огурцы нарезать небольшими, тонкими брусочками. В глубокой емкости смешать говядину, болгарский перец, корейскую морковь, соленые огурцы. Добавить черный и красный молотый перец, заправить соевым соусом и оливковым маслом, тщательно перемешать. Перед подачей салат присыпать обжаренным кунжутом, и перемешать еще раз.