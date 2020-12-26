Премьера новогодней серии о Чебурашке и крокодиле Гене состоится 31 декабря

Новогодняя короткометражка о приключениях Чебурашки и крокодила Гены "Чебурашка. Секрет праздника" выйдет на видеоплатформе Start 31 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы, Такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным. И очень символично, что премьера картины состоится на популярном видеосервисе Start: легендарные герои вновь встретятся со зрителем в современном digital-пространстве", - сказала председатель правления студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Сюжет мультфильма создатели пока не раскрывают, но, по их словам, крокодилу Гене и Чебурашке предстоит столкнуться с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба, добавили в студии.